Das rät Thomas Müller Bayern-Juwel Lennart Karl

Curdt Blumenthal 27.11.2025 • 14:53 Uhr Die aktuellen Entwicklungen beim FC Bayern verfolgt Thomas Müller trotz seines Wechsels in die MLS ganz genau. Vor allem ein Spieler hat es dem Deutschen angetan.

Thomas Müller hat Bayerns Shootingstar Lennart Karl angesichts dessen jüngster Leistungen gelobt.

„Lennart Karl spielt aktuell erfrischend, macht Tore und wichtige Aktionen. Man sieht, er hat Spaß daran zu arbeiten, sich zu verbessern und gleichzeitig Freude am Spiel“, erklärte Müller im Interview mit RTL/ntv und sport.de.

Der 17-Jährige müsse versuchen, „den Fokus auf dem Sport zu halten“, führte der langjährige Münchner aus. „Der Junge hat Spaß, daran zu arbeiten, er hat Spaß, sich zu verbessern.“

Karl dürfe aber wegen des Hypes und der steigenden Erwartungen nicht zu verbissen werden, mahnte Müller und betonte: „Es ist das Schönste, was es gibt, für den FC Bayern zu spielen.“

Müller lobt Bayern: „Mannschaft ist sehr gut aufgestellt“

Auch wenn es um die Verfassung seines Ex-Klubs geht, kommt Müller ins Schwärmen.

„Die Mannschaft ist sehr gut aufgestellt, und das Trainerteam rund um Vincent Kompany macht einen hervorragenden Job. Es macht Spaß, der Mannschaft zuzuschauen“, resümierte Müller.

Für Müller wird es aktuell in der Major League Soccer (MLS) ernst. Der 36-Jährige kämpft mit den Vancouver Whitecaps um den Titel. In der Nacht zu Sonntag (3 Uhr deutscher Zeit) spielt Müller mit seiner Mannschaft im Halbfinale der Playoffs.

Traumfinale gegen Messi möglich

Sollte den Kanadiern ein Sieg gegen den San Diego FC gelingen, könnte Müller direkt in seiner ersten MLS-Saison ein Traumfinale gegen Lionel Messi und Inter Miami erwarten.

„Natürlich wollen wir gewinnen und ins Finale einziehen. Egal in welcher Konstellation, es gibt interessante Fügungen“, sagte Müller.

Falls sich Inter Miami nicht gegen den New York City FC durchsetzt und das Finale verpasst, dürften sich die Whitecaps auf ein Endspiel im eigenen Stadion freuen.