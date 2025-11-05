DFL gibt Ansetzungen bekannt: Flutlicht-Freitage für BVB

SID 05.11.2025 • 16:32 Uhr Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die übrigen Begegnungen des Jahres 2025 und erste Spieltage in 2026 der Bundesliga zeitgenau terminiert.

Auswärts beschließt der Rekordmeister das Bundesligajahr 2025: Ehe es in die Winterpause geht, bestreitet der FC Bayern München sein Auswärtsspiel in Heidenheim am Sonntag, den 21. Dezember um 17.30 Uhr. Zwei Wochen zuvor steht der Kompany-Elf der letzte noch ausstehende Top-Gegner ihrer Bundesliga-Hinrunde bevor: Am 6. Dezember gastieren die Bayern um 15.30 Uhr beim VfB Stuttgart. Das geht aus den zeitgenauen Ansetzungen der Spieltage 13. bis 19. hervor, über welche die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Mittwoch informierte.

Fans von Borussia Dortmund können sich derweil auf zwei Freitagabend-Spiele (20.30 Uhr) im Free-TV kurz vor und nach dem Jahreswechsel freuen. Sat.1 überträgt sowohl das Borussenduell zwischen Dortmund und Mönchengladbach (19. Dezember) als auch eine mögliche Pokalrevanche von Eintracht Frankfurt gegen die Schwarz-Gelben am 9. Januar. Neben Sat.1 überträgt Pay-TV-Sender Sky beide Flutlichtpartien regulär.

Zudem ist auch klar, wann das erste große Nordderby in der Bundesliga seit 2018 stattfindet: Am 7. Dezember empfängt der Hamburger SV seinen Erzrivalen Werder Bremen um 15.30 Uhr. Hier liegen die Übertragungsrechte bei DAZN.