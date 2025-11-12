DFL: Nachspielzeit wird sekundengenau angezeigt

SID 12.11.2025 • 16:08 Uhr Die Neuregelung soll ab dem 1. Januar gelten und für mehr Transparenz bei Schiedsrichter-Entscheidungen sorgen.

In der Fußball-Bundesliga soll ab dem kommenden Jahr auch die Nachspielzeit sekundengenau angezeigt werden. Ein Sprecher der Deutschen Fußball Liga (DFL) erklärte der Funke-Mediengruppe auf Nachfrage, „vorbehaltlich der Zustimmung der DFL-Mitgliederversammlung im Dezember, tritt die Änderung zum 1. Januar 2026 in Kraft“.

Bislang wird die Uhr nach 45 sowie 90 Minuten gestoppt, für Zuschauer und Mannschaften wird zusätzlich nur die Gesamtdauer der geplanten Nachspielzeit angezeigt. Künftig soll die zusätzliche Zeit für alle sichtbar neben der regulären Anzeigen bis zum Schusspfiff mitlaufen.