Duell gegen Köln: Werder heiß auf vierten Heimsieg

SID 27.11.2025 • 12:15 Uhr Werder Bremen peilt den vierten Heimerfolg in Folge an. Eine solche Serie hat es im Weserstadion seit vielen Jahren nicht gegeben.

Vierter Heimsieg in Serie? Das wäre so ganz nach dem Geschmack von Werder Bremens Trainer Horst Steffen. „Ich freue mich auf ein volles Stadion und eine Atmosphäre, die uns Energie bringt, wo wir gut sein wollen und am liebsten auch den vierten Heimsieg feiern wollen“, sagte Steffen vor der Partie gegen den 1. FC Köln am Samstag (15.30 Uhr).

Vier Liga-Erfolge hintereinander - das hat es im Weserstadion zuletzt vor siebeneinhalb Jahren gegeben. Höchste Zeit also nach Meinung der Bremer, zumal es bei der Partie des Liganeunten gegen den Zehnten auch um einen Platz in der oberen Tabellenhälfte geht.

Bremen will sich in der oberen Tabellenhälfte festsetzen

„Natürlich hoffen wir, dass wir uns in der oberen Tabellenhälfte festsetzen“, so Steffen auf der Spieltagspressekonferenz am Donnerstag. Es sei „das Ziel, dass wir das Heimspiel nutzen, um klarzumachen: ‚Wir sind gut.‘“