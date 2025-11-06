Newsticker
Duell mit BVB: Polzin freut sich auf einstigen HSV-Star Kovac

Polzin freut sich auf Duell mit Kovac

Merlin Polzin hofft auf einen starken Auftritt gegen Dortmund
© AFP/SID/Ronny HARTMANN
SID
HSV-Trainer Merlin Polzin lernt im Duell mit Borussia Dortmund den einstigen Mittelfeldspieler und heutigen Trainer Niko Kovac kennen, der in großen Zeiten an der Elbe spielte.

Früher Fan, heute Gegner: Merlin Polzin freut sich auf das Treffen mit dem einstigen HSV-Profi und heutigen BVB-Trainer Niko Kovac.

„Natürlich ist er mir aufgrund seiner Spielweise und dessen, was er als Spieler verkörpert hat, bekannt. Ich freue mich sehr, ihn jetzt persönlich kennenzulernen“, sagte der Trainer der Hanseaten vor dem Duell am Samstag mit Borussia Dortmund (15.30 Uhr/Sky): „Nichtsdestotrotz ist die Zeit für mich als Fan und ihn als Spieler in Hamburg lange her. Es gilt, ihm und seiner Mannschaft das Leben so schwer wie möglich zu machen.“

HSV zwischen Vorfreude und Respekt

Generell ist die Vorfreude bei den „Rothosen“ enorm auf den großen Gegner. „Was uns all die Jahre als HSVer gefehlt hat, das sind diese Momente und Spiele. Wenn man liest: HSV gegen Borussia Dortmund um 15.30 Uhr im ausverkauften Volksparkstadion – dann ist das einfach richtig geil und die Vorfreude brutal“, so Polzin: „Das merkt man innerhalb der Mannschaft, im Staff und im ganzen Verein.“

Der Respekt vor dem Tabellendritten aus Westfalen ist groß. „Wir wissen, dass wir auf eine Mannschaft treffen, die ein Dauer-Abo im internationalen Wettbewerb hat und von den Einzelspielern auf jeder Position mit Nationalspielern besetzt ist“, sagte Polzin, dessen Team sich vor allem in der Offensive noch verbessern muss. Nach neun Spielen stehen acht eigene Treffer zu Buche.

