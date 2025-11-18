Ehemaliger Bundesliga-Profi stirbt mit 54 bei Benefizspiel

SPORT1 18.11.2025 • 14:47 Uhr Ein ehemaliger Nationalspieler stirbt bei einem Benefizspiel. Für Andriy Polunin kommt jede Hilfe auf dem Platz zu spät.

Der ehemalige ukrainische Nationalspieler Andriy Polunin ist bei einem Benefizspiel in seiner Heimat verstorben. Der einstige Bundesliga-Profi, der unter anderem für den 1. FC Nürnberg, den FC St. Pauli und Rot-Weiss Essen spielte, wurde nur 54 Jahre alt.

Wie diverse Medien berichten, erlitt Polunin während eines Veteranenspiels in Luzk einen Herzinfarkt. Helfer eilten herbei, der Mittelfeldspieler konnte aber nicht mehr gerettet werden.

16 Mal war Polunin in der Bundesliga aufgelaufen. In der zweiten deutschen Liga brachte er es auf 29 Partien, weitere 28 Einsätze kamen in der Regionalliga vor. Für die Ukraine absolvierte er neun Länderspiele.

Einstige Weggefährten trauern um Polunin

Holger Stanislawski, einst Teamkollege von Polunin bei St. Pauli, sagte: „Ich wünsche der Familie, Freunden und Angehörigen ganz viel Kraft. Er war ein toller Typ und ein außergewöhnlich guter Fußballer und Kollege!“

Auch die Hamburger Klub-Legende André Trulsen trauert: „Ein toller Kollege, ein wunderbarer Mensch, der leider viel zu früh von uns gegangen ist. Mein tiefstes Mitgefühl und meine Gedanken sind bei der Familie und den Angehörigen.“