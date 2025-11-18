"Eine verdammte Schande!" Bruder von BVB-Star Guirassy wütet

Niklas Trettin 18.11.2025 • 12:04 Uhr Serhou Guirassy spielt bei der Wahl zu „Afrikas Fußballer des Jahres“ keine Rolle. Sein Bruder ist darüber alles andere als begeistert – und wütet in den sozialen Medien.

Noch steht das finale Ergebnis gar nicht fest, doch schon jetzt ist klar: Serhou Guirassy wird bei der Wahl zu „Afrikas Fußballer des Jahres“ leer ausgehen. Der Torjäger von Borussia Dortmund gehört bei den CAF Awards nicht zu den letzten drei Kandidaten – was seinen Bruder Karamba Guirassy mächtig auf die Palme bringt.

Auf Instagram teilte Guirassys Bruder einen Beitrag, in dem die Finalisten Achraf Hakimi (Marokko) von Paris Saint-Germain, Liverpools Mohamed Salah (Ägypten) und Victor Osimhen (Nigeria) von Galatasaray Istanbul zu sehen sind. Darüber setzte er ein Clown-Emoji und schrieb, dass das Fehlen von Serhou „eine verdammte Schande“ sei.

Guirassy, der im Vorjahr Zweiter geworden war, hatte sich nach seiner Aufnahme in die zehn Spieler umfassende Shortlist der CAF erneut Hoffnungen auf den Gewinn des Preises gemacht. Doch wieder wird es der Nationalspieler Guineas nicht. Für seinen Bruder Grund genug, noch einige der jüngsten Errungenschaften des BVB-Stars aufzuzählen - darunter seinen 21. Platz bei der Wahl zum Ballon d’Or.

Guirassy noch nicht in Topform

Der 29-Jährige wechselte im Sommer 2024 vom VfB Stuttgart zum BVB und absolvierte eine herausragende Saison, in der er wettbewerbsübergreifend in 50 Spielen 38 Tore schoss. In der Champions League wurde er gemeinsam mit Raphinha vom FC Barcelona Torschützenkönig. Allerdings läuft es für ihn in dieser Saison nicht ganz so rund. In den vergangenen sechs Bundesliga-Spielen traf er nur einmal. In der Königsklasse steht er nach vier Partien bei lediglich einem Treffer.

