Bundesliga>

Eintracht Frankfurt: Verletzungssorgen um Can Uzun

Verletzungssorgen um Uzun

Frankfurt-Shootingstar Can Uzun muss in Heidenheim verletzt ausgewechselt werden. Für den 19-Jährigen kommt ein früherer Weltmeister.
Sorgen um Can Uzun: Der Shootingstar von Eintracht Frankfurt ist beim Bundesliga-Spiel in Heidenheim (JETZT im LIVETICKER) verletzt ausgewechselt worden.

Nach einem scheinbar harmlosen Zweikampf mit Jan Schöppner im Mittelfeld blieb der 19-Jährige auf dem Rasen liegen, fasste sich an den linken Oberschenkel (24.).

Wenig später eilte medizinisches Personal auf den Platz, untersuchte Uzuns Oberschenkel.

Für den türkischen Nationalspieler ging es nicht weiter, humpelnd und mit schmerzverzerrtem Gesicht verließ er den Rasen, während sich Mario Götze an der Seitenlinie bereitmachte. Der 33-Jährige kam schließlich für Uzun in die Partie.

Kurz darauf ging Heidenheim durch Budu Zivzivadze in Führung (32.). Ein Treffer der Eintracht war zuvor wegen eines angeblichen Fouls zurückgepfiffen worden (23.).

