"Es braucht Zeit": Rückendeckung für Wagner nach Fanprotest

Nach der Kritik von den Rängen stellt sich die Mannschaft geschlossen hinter Sandro Wagner. Auch die Augsburger Klubführung hält zu ihm.

Nach der nächsten Pleite und dem Protest der Fans des FC Augsburg hat Trainer Sandro Wagner Rückendeckung aus den eigenen Reihen erhalten. Auf die Frage, ob die Mannschaft noch zu 100 Prozent hinter ihrem Coach stehe, betonte Offensivspieler Elvis Rexhbecaj bei Sky: „Ja, ich glaube, das hat man auch heute gesehen.“ Das Team und der Trainer seien „eine Einheit“. Das 0:1 (0:1) gegen Borussia Dortmund war für den FCA, der sich defensiv stabiler, aber offensiv harmlos präsentiert hatte, jedoch die dritte Pleite in Folge ohne eigenen Treffer.

Die Fans entrollten während der Partie am Freitagabend dazu Banner, auf denen Kritik an der Klubführung und indirekt an Wagner formuliert war. „Große Worte, keine Taten - wie lange wollt ihr noch warten?“, hieß es, auf einem weiteren stand: „Personenkult und Marketingwahn - das sind nicht unsere Werte.“ Wagner zeigte Verständnis. „Dass es Unmut gibt als Zuschauer, wenn die Ergebnisse nicht da sind, das ist doch ganz normal, und das müssen wir akzeptieren. Punkt“, sagte der FCA-Coach, dennoch sei es „schade“.

Sportchef Benjamin Weber wollte zunächst keine Diskussion über den Trainer aufkommen lassen. „Es braucht Zeit. Deswegen verstehe ich auch komplett die Unzufriedenheit“, sagte der 42-Jährige, der dem Klub nach seinem Start im Sommer mit Wagner Schwung verleihen sollte. Weber hob nun die „sehr gute“ Zusammenarbeit mit dem früheren Assistenten von Bundestrainer Julian Nagelsmann hervor.

„Natürlich heißt es immer: die Wagnerelf. Das ist einfach wegen der Person. Der Trainer stellt sich wirklich schützend vor uns, ist auch überzeugt von uns“, sagte auch Rexhbecaj: „Er versucht, uns wirklich jeden Tag sehr, sehr akribisch einzustellen und nimmt uns natürlich mit rein.“ Rexhbecaj gab aber zu: Nach der Englischen Woche mit Blamagen gegen RB Leipzig (0:6) und im Pokal gegen den VfL Bochum (0:1) sowie der Pleite gegen den BVB sehe es nun „natürlich richtig scheiße aus“.