FC Augsburg: Kapitän Gouweleeuw fällt erneut aus

SID 12.11.2025 • 12:27 Uhr Der 34-jährige Niederländer Jeff Gouweleeuw muss wegen einer weiteren Innenbandverletzung operiert werden.

Trainer Sandro Wagner muss beim Bundesligisten FC Augsburg erneut und bis auf Weiteres ohne seinen etatmäßigen Kapitän Jeff Gouweleeuw auskommen.

Der Niederländer zog sich am Sonntag im Bundesligaspiel beim VfB Stuttgart (2:3) schon zum zweiten Mal in dieser Saison eine Innenbandverletzung im Knie zu. Wie der Klub mitteilte, muss der 34 Jahre alte Innenverteidiger operiert werden.

Gouweleeuw hatte gegen den VfB nach langer Verletzungspause ein 28-minütiges Comeback gegeben.