FC Augsburg: Kapitän Gouweleeuw fällt erneut aus

Schwerer Rückschlag für Augsburg

Der 34-jährige Niederländer Jeff Gouweleeuw muss wegen einer weiteren Innenbandverletzung operiert werden.
Gouweleeuw fehlt dem FC Augsburg erneut
© IMAGO/Revierfoto/SID/-
SID
Trainer Sandro Wagner muss beim Bundesligisten FC Augsburg erneut und bis auf Weiteres ohne seinen etatmäßigen Kapitän Jeff Gouweleeuw auskommen.

Der Niederländer zog sich am Sonntag im Bundesligaspiel beim VfB Stuttgart (2:3) schon zum zweiten Mal in dieser Saison eine Innenbandverletzung im Knie zu. Wie der Klub mitteilte, muss der 34 Jahre alte Innenverteidiger operiert werden.

Gouweleeuw hatte gegen den VfB nach langer Verletzungspause ein 28-minütiges Comeback gegeben.

Bereits im Heimspiel am 20. September gegen Mainz 05 (1:4) hatte sich der dienstälteste Augsburger eine Innenbandverletzung im rechten Knie zugezogen und danach sechs Pflichtspiele gefehlt.

