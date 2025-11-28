FC Bayern: Besondere Coman-Rückkehr nach München

Kingsley Coman wird am Samstag vor dem Bundesliga-Spiel des FC Bayern gegen FC St. Pauli offiziell verabschiedet.
Besondere Coman-Rückkehr
Wie die Münchner auf ihrer Webseite verkündeten, reiste der Franzose dafür aus Saudi-Arabien an, dort spielt Coman seit August für Al-Nassr FC.
„Diese Philosophie, das Mia san Mia, dieses Familiengefühl – das ist besonders. Deshalb bin ich auch zurückgekommen“, wird der Ex-Bayern-Star zitiert.
Bereits am Freitag besuchte er seine ehemaligen Mitspieler, am Samstag folgt die Verabschiedung von den Fans, die „immer in meinem Herzen bleiben werden“.
FC Bayern: Coman wartet jetzt an Roten Ampeln
Coman spielte von 2015 bis 2025 beim FC Bayern.
In dieser Zeit holte er neun Meistertitel, drei Pokalsiege, sechs Supercuperfolge, einen UEFA-Supercupsieg, den Klub-WM-Titel und gewann die Champions League 2020. Im Finale erzielte der 29-Jährige per Kopf das entscheidende Tor.
Diese zehn Jahre haben Coman enorm geprägt, wie er verrät: „In Paris gehst du bei Rot über die Ampel, wenn kein Auto kommt. In München warten alle, bis es grün wird. Nun warte ich immer, bis es grün wird – auch in Paris."