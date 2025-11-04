Prominenter Zuspruch für Díaz

Franziska Wendler 04.11.2025 • 12:10 Uhr Trotz guter Ausbeute wird Bayern-Neuzugang Luis Díaz für seine Chancenverwertung kritisiert. Dieter Hoeneß verteidigt den Kolumbianer.

Im Sommer wechselte Luis Díaz für 70 Millionen Euro vom FC Liverpool zum FC Bayern. In 15 Pflichtspielen brachte es der Kolumbianer bereits auf acht Tore und fünf Vorlagen. Dennoch wurde dem Offensivstar zuletzt vorgeworfen, zu viele hochkarätige Chancen ungenutzt zu lassen.

Dieter Hoeneß, der zu seiner Zeit selbst für den Rekordmeister im Einsatz war, kann mit derartiger Kritik nichts anfangen.

„Bei Luis Diaz redet man über einen Chancentod. Diese Anzahl an Chancen, die er sich erarbeitet, ist großartig und dass dann zwischendurch einer wegrutscht, ist auch normal“, sagte er im Interview mit RTL/ntv und sport.de.

So sei seiner Meinung nach die bisherige Scorer-Ausbeute des Angreifers „außergewöhnlich“. Ohnehin dürfe man Spieler nicht an den von ihnen vergebenen Chancen messen.

Hoeneß lobt Defensivarbeit

„Das ist ja auch sensationell, gerade wenn wir über Laufarbeit reden. Wie er defensiv gegen den Ball arbeitet, ist fantastisch“, lobte Hoeneß.

Laut des 72-Jährigen zeichne die Bereitschaft zur Verteidigung „die ganze Mannschaft“ von Trainer Vincent Kompany aus: „Zuletzt haben wir Grätschen am eigenen Sechzehner von Harry Kane gesehen, das ist schon top.“

Ausfälle werden gut kompensiert

Dass es bei den Münchnern mit 15 Siegen in 15 Pflichtspielen derart gut läuft, hängt nach Meinung von Hoeneß auch damit zusammen, dass der Ausfall der derzeit verletzten Spieler nicht wirklich ins Gewicht fällt. „Selbst Sacha Boey, der schon abgeschrieben war, wird eingebaut. Da passt alles sehr, sehr gut zusammen“, hob er hervor.