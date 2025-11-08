FC Bayern: Darum wird Tah bei Union ausgepfiffen

Maximilian Huber 08.11.2025 • 16:28 Uhr Jonathan Tah wird beim Gastspiel in Berlin bei jedem Ballkontakt permanent ausgepfiffen. Der Grund für das akustische Nachtreten: ein Vorfall aus dem Jahr 2021.

Beim Gastspiel des FC Bayern München beim 1. FC Union Berlin (JETZT im SPORT1-Liveticker) wird Innenverteidiger Jonathan Tah bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen.

Mit einer vorausgegangenen Aktion an diesem Samstag hat dies allerdings nichts zu tun. Vielmehr ist beim Publikum der Berliner immer noch eine Szene aus dem Januar 2021 in den Köpfen präsent - weshalb Tah auch über vier Jahre später mit Pfiffen bedacht wird.

Der Grund für das akustische Nachtreten: Der deutsche Nationalspieler hatte am 15. Januar 2021, als Leverkusen an der Alten Försterei gastierte, den damaligen Union-Verteidiger Florian Hübner der rassistischen Beleidigung gegen seinen Ex-Teamkollegen Nadiem Amiri beschuldigt.

Die Akteure beider Klubs gaben im Anschluss zu, dass es zwischen Hübner und Amiri heftig zur Sache ging. Eine rassistische Beschuldigung wiesen Union und Hübner jedoch entschieden zurück. Der Union-Verteidiger wurde vom DFB für zwei Spiele gesperrt; ein rassistischer Vorfall konnte nie nachgewiesen werden.