FC Bayern: Davies zurück im Mannschaftstraining

SID 17.11.2025 • 15:43 Uhr Der Kanadier könnte womöglich schon im Dezember sein Comeback feiern.

Großes Hallo beim FC Bayern: Alphonso Davies ist am Montag ins Mannschaftstraining der Münchner zurückgekehrt. Der Kanadier wurde von Trainer Vincent Kompany und seinen Mitspielern freudig begrüßt und umarmt.

Davies hatte sich im März beim Einsatz für die Nationalmannschaft schwer am rechten Knie verletzt und unter anderem einen Kreuzbandriss erlitten. Davies absolvierte zunächst Teile des Mannschaftstrainings.

Davies-Comeback „vielleicht schon im Dezember“

Kompany hatte noch Mitte Oktober davon gesprochen, dass der 25-Jährige bei günstigem Verlauf „vielleicht schon im Dezember“ wieder zum Einsatz kommen könnte. Zunächst war ein Comeback im Januar geplant gewesen.