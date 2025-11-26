FC Bayern: Eberl enthüllt amüsante Hoeneß-Anekdote

SPORT1 26.11.2025 • 11:46 Uhr Das Verhältnis von Max Eberl und Uli Hoeneß ist nicht immer einfach. Der Sportvorstand verrät, wie er aktuell zum Ehrenpräsidenten steht - und teilt eine Anekdote.

Bayern-Sportvorstand Max Eberl hat sich zu seinem Verhältnis mit Uli Hoeneß geäußert – und dabei eine amüsante Anekdote von der diesjährigen Jahreshauptversammlung Anfang November preisgegeben.

„Während der Sitzung hat er im Spaß zu mir gesagt: ‚Ich bin schon gespannt, wann der nächste Keil zwischen uns getrieben wird‘“, erzählte der 52-Jährige im Interview mit der Sport Bild.

FC Bayern: Was Eberl und Hoeneß eint

Zwischen dem Sportvorstand und dem Ehrenpräsidenten des Rekordmeisters kam es in seiner bisher 20-monatigen Amtszeit durchaus zu Reibungen und Meinungsverschiedenheiten, dennoch sieht Eberl auch Gemeinsamkeiten: „Die Art und die Emotionalität, mit der Uli und ich den FC Bayern leben und verteidigen wollen, ähneln sich in meinen Augen.“

Allerdings gehe es um mehr als „nur um Uli Hoeneß“, betonte Eberl, der zusätzlich Karl-Heinz Rummenigge, Jan-Christian Dreesen und Herbert Hainer mit aufzählte.

„Das war teilweise auch ein Zusammenrütteln in den letzten Monaten, in denen es auch zu Diskussionen und Meinungsverschiedenheiten kam. Intern wie extern. Das Ganze hat dann aber sehr dazu beigetragen, dass wir dort stehen, wo wir heute sind“, erklärte Eberl.

Eberl reagiert auf Hoeneß-Auftritt im Doppelpass

Für Aufsehen sorgten auch die Aussagen von Hoeneß im SPORT1-Doppelpass vor rund zwei Monaten. Dort bezeichnete der 73-Jährige Eberl als „empfindlich“.

„Ich habe die Sendung nicht gesehen“, reagierte Eberl und führte aus: „Ich kannte aber Ulis Gedanken und wusste, was ihm wichtig ist. Für mich ist es auch ein positives Merkmal, empfindlich zu sein, denn es zeigt, wie emotional man dabei ist.“