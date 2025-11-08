FC Bayern: Neuer patzt folgenschwer

Manuel Neuer hat mit einem Patzer seinen Teil dazu beigetragen, dass der FC Bayern zum ersten Mal in dieser Bundesliga-Saison in Rückstand geraten ist.
Neuer patzt folgenschwer
Beim Auswärtsspiel gegen Union Berlin (JETZT im LIVETICKER) machte Neuer beim Gegentor in der 27. Minute eine unglückliche Figur.
Ein „menschlicher Moment“ von Neuer
Nach einer Ecke von Janik Haberer schoss Unions Danilho Doekhi den Ball auf das Tor der Münchner. Neuer hatte eingeschränkte Sicht, schien den Flachschuss aus zehn Metern aber zunächst zu haben.
Doch irgendwie rutschte dem 39-Jährigen der Ball doch noch durch die Hände. „Ein geradezu menschlicher Moment von Manuel Neuer. Unglücklich durchgerutscht“, sagte Kommentator Jonas Friedrich bei Sky.
Bundesliga: FC Bayern erstmals in Rückstand
Für Verteidiger Doekhi war es bereits der dritte Treffer in der laufenden Bundesliga-Saison. Zudem war es das erste Mal, dass die Bayern in dieser Bundesliga-Spielzeit in Rückstand gerieten.
Bereits in der 9. Minute hatte Ilyas Ansah zum vermeintlichen 1:0 für den Gastgeber getroffen. Der Treffer wurde aufgrund einer knappen Abseitsposition allerdings wieder einkassiert.
Kurz vor dem Pausenpfiff glich Luis Díaz für den deutschen Rekordmeister aus (38.).
In der 44. Minute agierte Neuer im eigenen Strafraum wieder etwas wackelig, aber die Aktion blieb unbestraft.