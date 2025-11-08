FC Bayern: Neuer patzt folgenschwer

Julius Schamburg 08.11.2025 • 16:10 Uhr Der FC Bayern gerät zum ersten Mal in dieser Bundesliga-Saison in Rückstand. Manuel Neuer macht beim Gegentor eine unglückliche Figur.

Manuel Neuer hat mit einem Patzer seinen Teil dazu beigetragen, dass der FC Bayern zum ersten Mal in dieser Bundesliga-Saison in Rückstand geraten ist.

Beim Auswärtsspiel gegen Union Berlin (JETZT im LIVETICKER) machte Neuer beim Gegentor in der 27. Minute eine unglückliche Figur.

Ein „menschlicher Moment“ von Neuer

Nach einer Ecke von Janik Haberer schoss Unions Danilho Doekhi den Ball auf das Tor der Münchner. Neuer hatte eingeschränkte Sicht, schien den Flachschuss aus zehn Metern aber zunächst zu haben.

Doch irgendwie rutschte dem 39-Jährigen der Ball doch noch durch die Hände. „Ein geradezu menschlicher Moment von Manuel Neuer. Unglücklich durchgerutscht“, sagte Kommentator Jonas Friedrich bei Sky.

Bundesliga: FC Bayern erstmals in Rückstand

Für Verteidiger Doekhi war es bereits der dritte Treffer in der laufenden Bundesliga-Saison. Zudem war es das erste Mal, dass die Bayern in dieser Bundesliga-Spielzeit in Rückstand gerieten.

Bereits in der 9. Minute hatte Ilyas Ansah zum vermeintlichen 1:0 für den Gastgeber getroffen. Der Treffer wurde aufgrund einer knappen Abseitsposition allerdings wieder einkassiert.

Kurz vor dem Pausenpfiff glich Luis Díaz für den deutschen Rekordmeister aus (38.).