FC Bayern: Riesiges Hoeneß-Lob für Kompany

24.11.2025 • 23:12 Uhr Uli Hoeneß genießt die Saison des FC Bayern. Er verteilt ein großes Lob an einen Erfolgsgaranten.

Zehn Siege in der Bundesliga, dazu Rang zwei in der Champions League und das Erreichen der dritten Runde im Pokal: Der Saisonstart ist dem FC Bayern perfekt geglückt. Dabei hatten eine solche Phase viele Experten noch im Sommer für sehr unwahrscheinlich gehalten - auch aufgrund des kleinen Kaders. Umso mehr genießt Ehrenpräsident Uli Hoeneß nun den Höhenflug.

„Der Verein ist im Moment wirklich wieder eine Festung, da stimmt eigentlich im Moment alles“, sagte der 73-Jährige im OMR-Podcast.

Hoeneß schwärmt von Kompany

Der langjährige Funktionär fügte an: „Die Zahlen sind gut, wir haben eine ambitionierte Mannschaft und einen überragenden Trainer. Die Außendarstellung ist im Moment auch so, wie sie sein soll.“

Aus Sicht von Hoeneß ist ganz klar eine Person für die sportliche Topform verantwortlich: Trainer Vincent Kompany.

Der Belgier bekam daher erneut ein großes Sonderlob des Klubpatrons.

Hoeneß nannte Kompany einen „überragenden Trainer“. Im weiteren Verlauf des Gesprächs sagte er zudem: „Wir haben einen Trainer, der ist wie so eine Glocke, der die Spieler wunderbar schützt und ihnen trotzdem auf dem Trainingsplatz alles beibringt. Er macht jeden Spieler besser. Viele Spieler sind unter ihm besser geworden.“

Ein Lob von Hoeneß für den Coach ist dabei durchaus eine Seltenheit geworden in der Vergangenheit. Sowohl bei Julian Nagelsmann als auch bei Thomas Tuchel hatte er immer wieder Kritik geäußert - vor allem nach den Entlassungen.