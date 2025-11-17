FC Bayern testet in Salzburg

SID 17.11.2025 • 15:09 Uhr Das Testspiel zur Vorbereitung auf den Bundesliga-Neustart findet am Dreikönigstag statt.

Der FC Bayern wird zur Vorbereitung auf den Bundesliga-Neustart im kommenden Jahr erneut ein Testspiel beim österreichischen Erstligisten RB Salzburg bestreiten. Die Begegnung findet am Dreikönigstag statt (6. Januar/15.00 Uhr), der in Bayern und Österreich ein Feiertag ist. Übertragen wird das Spiel exklusiv vom hauseigenen kostenpflichtigen Sender FCBayernTV+.

Die Münchner beenden das Jahr am 21. Dezember (Sonntag, 17.30 Uhr) beim 1. FC Heidenheim. Erstes Pflichtspiel im neuen Jahr ist das Heimspiel am 9. Januar (Sonntag, 17.30 Uhr) gegen den VfL Wolfsburg. Es ist der vorletzte Spieltag der Hinrunde.