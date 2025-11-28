Freund: "Niederlage ändert jetzt nichts"

Die Verantwortlichen von Bayern München haben sich nach der ersten Saisonniederlage gelassen gezeigt. "Die Mannschaft ist sehr, sehr fokussiert über die ganzen letzten Monate. Da ändert diese Niederlage jetzt nichts. Wichtig ist, dass wir jetzt so weitermachen wie immer und die Energie so hoch halten", sagte Sportdirektor Christoph Freund vor dem Bundesligaspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FC St. Pauli. Er sehe ohnehin jeden Tag, "dass die Mannschaft großen Hunger hat".

Wichtig sei nun, betonte Trainer Vincent Kompany, "eine Reaktion" gegen die Kiezkicker zu zeigen, die zuletzt achtmal in Folge verloren haben. Denn Niederlagen "akzeptieren wir nicht, das mögen wir nicht". Deshalb gehe es "ganz schnell wieder über das nächste Spiel. Klar darf man nicht vergessen, was dann passiert ist. Daraus muss man lernen, das ist immer unsere Aufgabe", sagte Kompany. Das verdiente 1:3 in der Champions League beim FC Arsenal sei aber auch ein Spiel, "das uns vorbereiten muss auf diese großen Momente. Und dass wir dann da stehen und das Ding auch gewinnen."