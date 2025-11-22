Newsticker
Für Kultserie: Besondere Aktion beim FC Bayern!

Besondere Sponsoren-Aktion bei Bayern

Beim Heimspiel des FC Bayern gegen Freiburg erwartet die Fans ein ganz besonderer Anblick - wegen einer Kultserie.
Vincent Kompany spricht über den Lederhosen-Auftritt von seinem Assistenten Rodyse Munienge auf dem Oktoberfest in Kinshasa und sorgt mit ein paar Anekdoten für einige Lacher.
SPORT1
Beim Heimspiel des FC Bayern gegen Freiburg erwartet die Fans ein ganz besonderer Anblick - wegen einer Kultserie.

Am Nachmittag empfängt der FC Bayern in der Münchner Allianz Arena den SC Freiburg (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER). Die FCB-Fans erwartet dabei heute ein ganz besonderer Anblick. Sponsor Telekom wird das bekannte „T“ nämlich um 180 Grad drehen.

Wenn sich das Team um Joshua Kimmich auf die Partie vorbereitet, wird das Telekom-T auf der Aufwärmkleidung gedreht dargestellt. Auch auf den LED-Banden rund um das Spielfeld wird mit selbiger Optik gearbeitet.

Und selbst das von Menschen gebildete „T“ auf der Gegengerade wird gegen Freiburg in gedrehter Optik zu sehen sein.

Gedrehtes Sponsorenlogo beim FC Bayern

Was aber ist der Hintergrund?

Die Telekom möchte auf den Start der fünften und finalen Staffel der Netflix-Serie „Stranger Things“ aufmerksam machen, die Ende November auf Magenta TV startet.

Laut Pressemitteilung ist das „Flipped T“ dabei ein „symbolischer Verweis auf die mysteriöse Parallelwelt ‚The Upside Down‘ aus der Erfolgsserie. Diese ‚andere Seite‘ ist eine Schattenwelt, die sich wie eine umgedrehte Version der realen Welt verhält.“

