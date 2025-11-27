Gladbacher Luxus im Sturm: "Zwei große Stürmer machen Spaß"

SID 27.11.2025 • 13:53 Uhr Lange Zeit wurde Gladbachs Stürmer Tim Kleindienst schmerzlich vermisst. Pünktlich zu seinem Comeback trumpft der für ihn geholte Ersatz auf.

Mit „XXL-Sturm“ zum fünften Pflichtspielsieg in Folge? Borussia Mönchengladbach könnte gegen RB Leipzig am Freitagabend (20.30 Uhr) erstmals auf Haris Tabakovic (31) und Tim Kleindienst (30) setzen – und zumindest Tabakovic liebäugelt mit einem Einsatz an der Seite des Rückkehrers.

„Mit zwei großen Stürmern zu spielen, macht Spaß“, sagte der 1,94 m große Tabakovic der Sport Bild über seinen exakt gleich groß gewachsenen Teamkollegen.

Trainer Eugen Polanski will Kapitän Kleindienst nach einem halben Jahr Verletzungspause allerdings behutsam aufbauen. „Klar ist, dass es in der nächsten Zeit noch etwas aufzuholen gilt“, sagte der Coach über den Angreifer, dessen Trainingsleistungen aber bereits „in die richtige Richtung“ gehen. Tabakovic, zuletzt mit vier Toren in drei Spielen in Topform, sieht die neue Konkurrenz gelassen.

Stürmen Kleindienst und Tabakovic bald gemeinsam?

„Zu Tim habe ich ein sehr gutes Verhältnis. Während seiner Reha sind wir oft zusammen ins Gym gegangen“, sagte der Bosnier, der auf Leihbasis von Hertha BSC gekommen ist. Auch Kleindienst hatte am vergangenen Wochenende nach seiner Rückkehr als Joker beim 3:0 beim 1. FC Heidenheim betont, dass es kein Gegeneinander, sondern ein Miteinander geben solle. Tabakovic äußerte im Rahmen dessen, er sei „ein Fan“ von der Idee, mit Kleindienst zusammenzuspielen.

Polanski scheint nach zuletzt vier Siegen in Folge allerdings die richtige Formel für die Spitze gefunden zu haben. Tabakovic wurde zuletzt der eher ungleiche Franck Honorat an die Seite gestellt. Der pfeilschnelle 1,80 m große Honorat glänzte direkt mit drei Vorlagen in den vergangenen drei Spielen. Kleindienst und Tabakovic haben dagegen ein ähnliches Profil.

„Wir lachen viel zusammen, schreiben uns oft und ähneln uns mit unserer Arbeiter-Mentalität“, sagte Tabakovic. Letztlich habe der Trainer die Entscheidung zu treffen.

Kuriose Parallelen bei Gladbachs Stürmern

Kurios: Nicht nur in puncto Körperlänge sind beide identisch unterwegs, auch der Verlauf ihrer Karrieren weist Parallelen auf. Beide erlebten einen späten Durchbruch und gaben erst im Alter von 29 Jahren ihr Debüt in ihrer Nationalmannschaft.

Tabakovic verpasste unlängst mit Bosnien-Herzegowina das direkte Ticket für die WM 2026 und spielt im März gegen Wales in den Playoffs um die Erfüllung seines „größten Traums“. Deutschland hat das Ticket schon sicher.