Bundesliga>

Große Sorgen um Köln-Juwel El Mala

Said El Mala muss das Training abbrechen. Hat sich das Köln-Juwel ernsthaft verletzt?
Effzeh-Sportdirektor Thomas Kessler schwärmt von Said El Mala und nennt die Gründe für die vorzeitige Vertragsverlängerung.
Johannes Behm, Lukas Rott
Sorgen beim 1. FC Köln! Juwel Said El Mala musste am Mittwochmorgen das Teamtraining abbrechen. In einem Zweikampf bekam der 19-Jährige einen Schlag auf das linke Sprunggelenk.

Im Anschluss war der Kölner Shootingstar von einem Physiotherapeuten behandelt worden, ehe er den Platz mit einem Eisbeutel um den Fuß humpelnd in Richtung Kabine verließ.

El Mala kam für Köln in dieser Bundesliga-Saison bislang neunmal zum Einsatz und konnte starke vier Tore erzielen. Zudem bereitete der Flügelstürmer zwei weitere Treffer vor.

Ob er am Samstag beim Derby gegen Borussia Mönchengladbach (18.30 Uhr im LIVETICKER) mitwirken kann, ist aktuell ungewiss.

Sein Klub machte bislang noch keine weiteren Angaben über die Ernsthaftigkeit der Verletzung.

