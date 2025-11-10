Hainer: Kompany kann eine "Ära wie Pep oder Heynckes prägen"

SID 10.11.2025 • 20:23 Uhr Herbert Hainer schwärmt von Vincent Kompany, der bei der langwierigen Trainersuche im Sommer 2024 nicht die erste Wahl gewesen war.

Klub-Präsident Herbert Hainer sieht Vincent Kompany auf den Spuren der ganz großen Trainer von Bayern München. „Ich traue ihm zu, dass er eine Ära prägen kann wie Jupp Heynckes, Ottmar Hitzfeld oder Pep Guardiola“, sagte Hainer in einem Talk bei der Münchner Abendzeitung.

Der Belgier Kompany, den die Münchner im Sommer 2024 verpflichtet hatten, sei aus heutiger Sicht ein „Glücksgriff für den FC Bayern“ und ein „Garant“ für den aktuellen Erfolg: „Ihm gebe ich den größten Anteil“.

„Nagelsmann wird mal ein guter Trainer“

Es sei durchaus ein „mutiger Schritt unserer sportlichen Leitung“ gewesen, den früheren Spieler zu verpflichten, betonte Hainer: „Denn Kompany war mit dem FC Burnley aus der Premier League abgestiegen. Dass sich das so erfolgreich entwickelt, ist eine wunderbare Geschichte.“

Auch Bundestrainer Julian Nagelsmann war damals als Bayern-Coach gehandelt worden, doch es wäre „viel zu früh gewesen, ihn zurückzuholen“, sagte Hainer über Nagelsmann, den der Klub im März 2023 freigestellt hatte: „Nagelsmann wird bestimmt mal ein sehr guter Trainer, aber er braucht auch seine Erfahrung, er ist noch sehr, sehr jung. Und die macht er jetzt bei der deutschen Nationalmannschaft. Vielleicht kehrt er ja irgendwann einmal zurück zum FC Bayern.“

Dass dies in naher Zukunft passieren wird, scheint angesichts des momentanen Erfolgs unter Kompany ausgeschlossen. Erst am 21. Oktober verlängerte der Verein den Vertrag des Trainers vorzeitig bis 2029.

„Die Mannschaft ist unheimlich gefestigt, hat Spaß miteinander und einen großen Zusammenhalt“, sagte Hainer, der dies Kompany zuschreibt. Der 39-Jährige habe „es verstanden, die Spieler hinter sich zu bringen, er weiß, wie der FC Bayern funktioniert. Er war selbst ein großer Spieler, Kapitän bei Manchester City. Daher hat er eine natürliche Autorität und den Respekt der Spieler.“

Hainer: Das zeichnet Kompany aus

Kompanys größte Stärke sei jedoch eine andere: „Er stellt sich nie selber in den Vordergrund, das zahlen ihm die Spieler zurück.“