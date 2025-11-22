Hamann über BVB-Star Adeyemi: "Er ist jetzt 23 - er muss erwachsen werden"

Philipp Heinemann 22.11.2025 • 14:33 Uhr Karim Adeyemi muss endlich erwachsen werden - findet Dietmar Hamann. Der TV-Experte wählt bei dem umstrittenen BVB-Star klare Worte.

Der TV-Experte Dietmar Hamann hat dem deutschen Nationalspieler Karim Adeyemi mit eindringlichen Worten ins Gewissen geredet. Der Ex-Profi hofft auf einen schnellen Reifeprozess beim Angreifer von Borussia Dortmund, der zuletzt wegen eines gegen ihn gestellten Strafbefehls für Schlagzeilen gesorgt hatte.

„Er ist jetzt 23. Er muss natürlich irgendwann mal lernen, Verantwortung zu übernehmen“, sagte Hamann bei Sky.

„Und was er für Möglichkeiten hat!“, sagte Hamann weiter über Adeyemi: „Er könnte einer der besten deutschen Spieler sein. Dafür muss er aber lernen, irgendwann mal Verantwortung zu übernehmen und erwachsen zu werden.“

Hamann: „Es ist nicht zu entschuldigen“

Adeyemi war des unerlaubten Waffenbesitzes überführt worden. Er hatte bei TikTok eine sogenannte „Mystery Box“ bestellt, zumindest deren genauer Inhalt ihm vor dem Erhalt nicht bekannt gewesen sein soll.

In einem Statement hatte er Reue gezeigt, der BVB und der DFB hatten auf sportliche Sanktionen verzichtet. „Das ist eine Sache zwischen ihm und Dortmund - wie sie das regeln. Ich würde das jetzt nicht zu groß hängen, aber es ist natürlich nicht zu entschuldigen, oder nicht gut“, sagte Hamann weiter.

Adeyemi müsse nun gewarnt sein: „Er hatte in den Vereinen vorher, in Unterhaching, in Salzburg unter Christoph Freund, Mentoren und Unterstützer gehabt - die immer zu ihm gestanden sind. Da muss er vorsichtig sein, dass er diese Unterstützung, diesen Rückhalt nicht verliert. Dann wird es glaube ich unheimlich schwer.“

Zum Sachverhalt „Mystery Box“ erklärte Hamann derweil: „Er bestreitet ja, dass er wusste, was da drin war. Ob er es wusste, oder nicht, spielt letztlich keine Rolle. Er muss sich seiner Verantwortung schon bewusst sein, wenn er solche Sachen bestellt, egal ob es ‚Mystery‘ war und er wusste was drin ist, oder nicht.“

Nicht nur Hamann warnt eindringlich

Hamann verwies auch noch auf die wechselhaften Auftritte Adeyemis: „Es hat immer mal wieder die Leistung nicht gestimmt. Die Leistung ist, seit Kovac da ist, hervorragend. Er spielt und er macht Tore. Die Leistung passt. Nur: Er muss jetzt irgendwann anfangen, die ganzen Nebenkriegsschauplätze außen vorzulassen und sich auf Fußball zu konzentrieren.“