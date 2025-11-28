Hjulmand vor Dortmund-Doppelpack: "Nächsten Schritt" gehen

SID 28.11.2025 • 14:38 Uhr Der 53-Jährige ist trotz des jüngsten Ausrufezeichens in der Königsklasse noch nicht vollends zufrieden mit dem Spiel der Bayer-Elf.

Bayer Leverkusens Trainer Kasper Hjulmand will dem Ausrufezeichen in der Champions League auch in der Bundesliga den „nächsten Schritt“ folgen lassen. „Wir haben gute Spiele gemacht, aber wir haben noch viel Potenzial, wir können es besser spielen“, sagte der Däne vor dem Heimspiel am Samstagabend (18.30 Uhr) gegen Borussia Dortmund, dem ersten Teil des Doppelpacks gegen die Schwarz-Gelben.

Vier Tage nach dem 2:0-Coup in der Champions League bei Manchester City haben die Rheinländer zunächst die Chance, den BVB in der Liga auf vier Punkte zu distanzieren. Am Dienstag (21.00 Uhr) steht dann in Dortmund das „Rückspiel“ im Rahmen des DFB-Pokal-Achtelfinals an. Gegen die nächste „Top-Mannschaft“, die eine „gute Struktur und gute Spieler habe“, solle sein Team bestmöglich die Lerneffekte aus dem Königsklassen-Spiel ziehen, forderte Hjulmand.

Dabei helfen können auch frische Kräfte. Robert Andrich und Edmond Tapsoba hatten auf der Insel gesperrt gefehlt. Auch der formstarke Jonas Hofmann, der nicht für die Königsklasse gemeldet ist, ist eine Option für die Partie gegen den BVB. „Wir sind sehr froh, dass unser Kader wieder groß ist“, sagte Hjulmand.