Besonderes Hoeneß-Lob für Kane

SID 21.11.2025 • 05:37 Uhr Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß ist von Harry Kane hellauf begeistert und spricht ihm ein besonderes Lob aus.

Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß stellt Torjäger Harry Kane inzwischen sogar (fast) auf eine Stufe mit Legende Gerd Müller. „Wir hatten natürlich ganz große Stürmer mit Gerd Müller und mit Giovane Elber und dann natürlich auch mit Robert Lewandowski, aber Harry Kane ist absolut ebenbürtig. Ich würde da jetzt keine großen Unterschiede machen“, sagte Hoeneß am Donnerstag am Rande einer Veranstaltung des Klubs zum Thema Demenz

Eine kleine Einschränkung nahm Hoeneß dann aber doch vor. Der „Bomber der Nation“ Müller würde „vielleicht noch ein bisschen mehr“ herausstechen, „weil er ja auch Weltmeister wurde und unglaublich viele Titel gewonnen hat“.

Hoeneß lobt Kane

Kane hat mit den Bayern bisher die deutsche Meisterschaft und den Supercup gewonnen. In bislang 113 Pflichtspielen erzielte der 32 Jahre alte Engländer aber schon sagenhafte 108 Tore, in dieser Saison sind es bereits 23 in nur 17 Spielen.