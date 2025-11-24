Hoeneß verrät: Schweinsteiger lehnte Bayern-Job ab

Maximilian Huber 24.11.2025 • 09:52 Uhr Uli Hoeneß verrät, dass die Klub-Legende ein Engagement beim FC Bayern abgelehnt hat. Er liefert auch eine Erklärung, warum derzeit kein Ex-Profi des FC Bayern an der Spitze des Vereins steht.

Uli Hoeneß hat verraten, dass Klub-Ikone Bastian Schweinsteiger einen Job beim FC Bayern München abgelehnt hat.

„Bastian Schweinsteiger habe ich vor ein paar Monaten gesagt: ‚Du könntest bei uns doch so etwas wie einen Mannschaftsbetreuer machen.‘ Dann sagte er: ‚Ja, aber muss ich dann jeden Tag da sein?‘ Dann habe ich gesagt: ‚Ja, eigentlich schon.‘ Dann hat er gesagt, dass es nicht geht", verriet Hoeneß im OMR Podcast.

Hoeneß wisse, dass der Weltmeister von 2014 neben seinem Job als TV-Experte für die ARD „viele Verpflichtungen“ wie Werbeverträge und Anderweitiges habe. Ein Engagement Schweinsteigers beim FC Bayern hätte der 73-Jährige jedoch begrüßt.

Hoeneß äußert Wunschszenario

Hoeneß gab zu, dass es „ein Traum“ sei, wieder eine Vereinslegende in Spitzenpositionen zu bekommen. Nach der Ära Hoeneß und Rummenigge hatte Torwart-Ikone Oliver Kahn den Klub als Vorstandsvorsitzender angeführt, sein Nachfolger ist bis heute mit Jan-Christian Dreesen ein gelernter Bankier.

Warum aktuell kein ehemaliger Profifußballer des FC Bayern an der Spitze des Klubs steht, dafür nannte Hoeneß eine Erklärung. „Spieler, die heute nach zehn Jahren aufhören, die 15 Millionen verdient haben, die haben 60, 70 Millionen auf der Bank“, erläuterte der 73-Jährige. „Die haben nicht den Druck, unbedingt arbeiten zu müssen, um den Wohlstand ihrer Familie zu erhalten. Und das ist das größte Problem.“

Hoeneß: „Das ist natürlich ein Problem“

Der gebürtige Ulmer machte auch den hohen sozialen Standard in Deutschland dafür mitverantwortlich, warum die Arbeitsmoral in den letzten Jahren gesunken ist.