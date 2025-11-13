Newsticker
HSV-Kapitän Poulsen erneut verletzt

Der Angreifer erleidet die Blessur bei der dänischen Nationalmannschaft und fällt für die kommenden Länderspiele aus.
Rückschlag für Yussuf Poulsen: Der Kapitän vom Hamburger SV hat sich erneut verletzt. Wie der dänische Fußball-Verband mitteilte, hat sich der Angreifer die Blessur am Mittwoch im Training der Nationalmannschaft zugezogen und fällt für die kommenden beiden Länderspiele in der WM-Qualifikation gegen Belarus am Samstag und drei Tage später in Schottland aus. Für Poulsen wurde Mika Biereth (AS Monaco) nachnominiert.

Ob Poulsen dem HSV im nächsten Bundesliga-Spiel beim FC Augsburg am 22. November zur Verfügung stehen kann, ist unklar. Laut des dänischen Verbandes habe sich der 31-Jährige aber nur "leicht" verletzt.

Wegen muskulärer Probleme war Poulsen seit seinem Wechsel im Sommer von RB Leipzig nach Hamburg bisher noch nicht richtig in Schwung gekommen, zuletzt beim 1:1 gegen Borussia Dortmund hatte er sein Startelfdebüt gefeiert. Ein Treffer gelang ihm für die Hamburger bisher nicht.

