HSV macht zum vierten Mal in Serie einen Gewinn

13.11.2025 Die vergangene Saison war für den Hamburger SV nicht nur sportlich ein Erfolg. Der Bundesliga-Aufsteiger erzielt zum vierten Mal in Folge einen finanziellen Gewinnen.

Für den Bundesliga-Aufsteiger Hamburger SV war das abgelaufene Geschäftsjahr nicht nur sportlich ein Erfolg. Mit einem wirtschaftlichen Plus von 4,4 Millionen Euro hat der Traditionsklub zum vierten Mal in Serie einen Gewinn erzielt, wie der Klub am Donnerstag mitteilte.

Der Umsatz stieg von 123 Millionen Euro auf 126,5 Millionen Euro und war damit der höchste in den sieben Jahren in der 2. Liga. Der HSV weist mittlerweile „ein Netto-Finanzvermögen von 14 Millionen Euro aus“, wie es weiter hieß.