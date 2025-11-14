HSV verlängert mit Sportdirektor Costa

SID 14.11.2025 • 10:46 Uhr Der 41-Jährige hat seinen Anteil am Aufschwung des Traditionsklubs.

Der Hamburger SV setzt in der sportlichen Führung auf Kontinuität: Der Bundesliga-Aufsteiger hat den im Sommer 2026 auslaufenden Vertrag von Sportdirektor Claus Costa frühzeitig verlängert. "Claus hat mich in den vergangenen rund anderthalb Jahren mit seinem Know-how und seinem Einsatz voll überzeugt", sagte HSV-Vorstand Stefan Kuntz. Die neue Vertragslaufzeit gab der Klub nicht bekannt.

Der 41-Jährige habe "entscheidend dazu beigetragen, dass wir die Rückkehr in die Bundesliga geschafft und anschließend in kürzester Zeit einen notwendigen Kaderumbruch vollzogen haben", fügte Kuntz an: "Für mich stand deshalb früh fest, dass wir den Vertrag mit ihm verlängern möchten."