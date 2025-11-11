Jenz fehlt Wolfsburg "bis auf Weiteres"

SID 11.11.2025 • 14:14 Uhr Den Verteidiger plagt "eine schwerer wiegende muskuläre Verletzung im linken Oberschenkel".

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg muss vorerst auf Verteidiger Moritz Jenz verzichten. Wie der Klub am Dienstag mitteilte, habe sich der 26-Jährige am vergangenen Freitag bei Werder Bremen (1:2) "eine schwerer wiegende muskuläre Verletzung im linken Oberschenkel" zugezogen. Damit falle Jenz "bis auf Weiteres" aus.