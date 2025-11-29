Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

Kleindienst hofft noch auf WM: "Werde alles dafür tun"

Kleindienst hofft noch auf WM

Nach seiner langen Verletzungspause geht der Gladbach-Stürmer seine Rückkehr Schritt für Schritt an.
Tim Kleindienst im Spiel gegen Leipzig
Tim Kleindienst im Spiel gegen Leipzig
© AFP/SID/INA FASSBENDER
SID
Nach seiner langen Verletzungspause geht der Gladbach-Stürmer seine Rückkehr Schritt für Schritt an.

Torjäger Tim Kleindienst hofft nach seiner sechsmonatigen Verletzungspause weiter auf eine WM-Teilnahme, will bei seiner Rückkehr aber nichts überstürzen.

„Für mich geht es um einen vernünftigen Aufbau. Vielleicht bin ich Anfang Januar, Mitte Januar wieder so weit, dass ich zumindest mal eine Halbzeit oder wieder 60 Minuten bekomme“, sagte der Gladbacher nach dem 0:0 gegen RB Leipzig.

Kleindienst war zuletzt in Heidenheim (3:0) und am Freitag gegen Leipzig zu Kurzeinsätzen gekommen, nachdem er sich am Ende der vergangenen Saison schwer am Knie verletzt hatte. Er werde „alles dafür tun, um in irgendeiner Richtung eine Chance zu haben, überhaupt bei der WM dabei zu sein“, sagte der 30-Jährige.

Das nächste Länderspiel steht am 30. März in Stuttgart gegen die Elfenbeinküste an. „Bis dahin habe ich Zeit“, sagt er: „Und dann schauen wir mal, wo ich stehe. Deswegen hoffe ich natürlich, dass ich schnellstmöglich wieder fit werde, um einen fairen Konkurrenzkampf bieten zu können.“ Kleindienst hat bislang sechs Spiele für die Nationalmannschaft absolviert und dabei vier Tore erzielt.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite