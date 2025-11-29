Kleindienst hofft noch auf WM: "Werde alles dafür tun"

SID 29.11.2025 • 11:25 Uhr Nach seiner langen Verletzungspause geht der Gladbach-Stürmer seine Rückkehr Schritt für Schritt an.

Torjäger Tim Kleindienst hofft nach seiner sechsmonatigen Verletzungspause weiter auf eine WM-Teilnahme, will bei seiner Rückkehr aber nichts überstürzen.

„Für mich geht es um einen vernünftigen Aufbau. Vielleicht bin ich Anfang Januar, Mitte Januar wieder so weit, dass ich zumindest mal eine Halbzeit oder wieder 60 Minuten bekomme“, sagte der Gladbacher nach dem 0:0 gegen RB Leipzig.

Kleindienst war zuletzt in Heidenheim (3:0) und am Freitag gegen Leipzig zu Kurzeinsätzen gekommen, nachdem er sich am Ende der vergangenen Saison schwer am Knie verletzt hatte. Er werde „alles dafür tun, um in irgendeiner Richtung eine Chance zu haben, überhaupt bei der WM dabei zu sein“, sagte der 30-Jährige.