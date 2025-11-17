Kleindienst zurück im Gladbacher Teamtraining

SID 17.11.2025 • 13:17 Uhr Der Nationalspieler soll möglichst bald wieder im Kader stehen.

Nationalspieler Tim Kleindienst ist sechs Monate nach seiner schweren Knieverletzung ins Mannschaftstraining bei Borussia Mönchengladbach zurückgekehrt. Der Kapitän des Bundesligisten stand am Montag ebenso wie der Langzeitverletzte Nathan Ngoumou wieder auf dem Rasen, einzig das abschließende Trainingsspiel machten beide nicht mit.

„Wir nutzen jetzt die Zeit, um sie wieder heranzuführen. Beide haben das herbeigesehnt und mit den Hufen gescharrt“, wurde Trainer Eugen Polanski in der Rheinischen Post zitiert. Der Gladbach-Coach ergänzte, dass „Tim aufgrund seines Kapitänsamtes schon eine wichtigere Personalie ist und wir ihn vielleicht eher wieder in den Kader einbeziehen“.

Kleindienst hatte sich am Ende der vergangenen Spielzeit nach 16 Saisontoren am Knie verletzt, Anfang November verlängerte er seinen Vertrag bis 2029. Ein genauer Zeitpunkt für das Comeback steht noch nicht fest. Es sei aber wichtig, dass sich „der gegnerische Trainer mal Gedanken machen kann, weil da ein Tim Kleindienst auf der Aufstellung steht“, hatte Sportchef Rouven Schröder zuletzt gesagt.