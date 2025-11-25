Knapp 150 Millionen Euro: Augsburg verkündet Rekordumsatz

SID 25.11.2025 • 20:30 Uhr Man blicke "wirtschaftlich auf ein extrem erfolgreiches Jahr zurück", verkündet Geschäftsführer Michael Ströll bei der Mitgliederversammlung.

Fußball-Bundesligist FC Augsburg kann in wirtschaftlicher Hinsicht auf das erfolgreichste Jahr der Klubgeschichte zurückblicken. Mit 149,7 Millionen Euro habe man in der Saison 2024/25 „den höchsten Umsatz in der Geschichte des FC Augsburg erwirtschaftet und Rekorderlöse in allen wichtigen Bereichen erzielt“, sagte Geschäftsführer Michael Ströll bei der Mitgliederversammlung am Dienstag in der WWK Arena.

Die 18,1 Millionen Euro Gewinn seien zudem das zweitbeste Ergebnis der Klubhistorie. „Nach den bewusst eingegangenen Verlusten der vergangenen Jahre schaffen wir somit die Voraussetzungen für eine auch sportlich erfolgreiche Zukunft“, sagte Ströll, der zudem auch der sportlichen Führung den Rücken stärkte.