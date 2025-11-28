Köln bei den "Hyänen" in Bremen ohne Ache

SID 28.11.2025 • 09:41 Uhr Der Stürmer fehlt im Duell der Tabellennachbarn wegen einer leichten Gehirnerschütterung. Rav van den Berg steht vor seinem Comeback.

Trainer Lukas Kwasniok vom 1. FC Köln muss am Wochenende wie erwartet auf Stürmer Ragnar Ache verzichten. Dem 27-Jährigen gehe es trotz der leichten Gehirnerschütterung, die er am Mittwoch beim Training erlitt, „ganz gut. Aber die Protokolle sind so, wie sie sind“, sagte Kwasniok vor dem Auswärtsspiel bei Werder Bremen am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Auch Joel Schmied (Oberschenkelverletzung) wird fehlen.

Während Kwasniok in der Offensive noch weiter „die Qual der Wahl“ hat, stellt sich die Defensive weitestgehend von selbst auf. Rav van den Berg sei nach seiner zweimonatigen Verletzungspause „ein Gedankengang“ für die Startelf, „der auf der Hand liegt. Er ist gerade an der Schwelle. Das ist die einzige Position, die noch unklar ist“, sagte Kwasniok.