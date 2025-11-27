Köln vorerst ohne Ache - van den Berg vor Comeback

SID 27.11.2025 • 16:08 Uhr Stürmer Ragnar Ache erlitt vor dem Spiel bei Werder Bremen eine leichte Gehirnerschütterung.

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln muss vorerst auf Mittelstürmer Ragnar Ache verzichten. Der 27-Jährige erlitt im Training am Mittwoch eine "leichte Gehirnerschütterung". Das teilte der Klub am Donnerstag mit. Ache werde nun pausieren, er dürfte damit beim Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Werder Bremen nicht im Kader stehen.

Auch in der Abwehr sind die Kölner in Personalnot. Neben den Langzeitverletzten Luca Kilian und Timo Hübers (jeweils Knie) fehlt nun in Joel Schmied (Oberschenkelverletzung) der dritte Innenverteidiger. Allerdings könnte Rav van den Berg in Bremen sein Comeback nach rund zweimonatiger Pause geben.