Kompany mit großem Respekt vor Freiburg

SID 22.11.2025 • 06:31 Uhr Der Münchner Trainer lobt den kommenden Gegner in höchsten Tönen.

Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany hat einmal mehr großen Respekt vor dem SC Freiburg gezeigt. "Ich habe das letztes Jahr schon gesagt: Das ist einer der besten Klubs, ein gutes Beispiel, was man im Fußball zeigen kann. Diese Geschichten gefallen mir, diese Erfolge, die sie haben", sagte der Belgier vor dem Bundesliga-Spiel gegen die Breisgauer am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

"Ich bin ein großer Fan von Konstanz. Wenn man mit jemandem spricht, der Fußball analysiert, der ihr Spiel analysiert, dann erlebt man diese Konstanz", führte Kompany weiter aus. Der Sport-Club habe in Julian Schuster einen Trainer, "der früher mal ein Spieler war, der schon lange in diesem Klub ist. Und die Art, wie sie spielen, das ist bemerkenswert. Sie haben schon über viele Jahre diese Konstanz." Freiburg würde, so Kompany, "taktisch viele Lösungen finden. Sie haben ihre Art und Weise nie richtig verändert, nur so kleine Anpassungen vorgenommen."