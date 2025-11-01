Kompany verzichtet auf Kane und Olise

SID 01.11.2025 • 17:40 Uhr Der Bayern-Trainer schont im Topspiel gegen Leverkusen einige Stars, Jungstar Lennart Karl beginnt.

Trainer Vincent Kompany von Bayern München überrascht im Topspiel der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen (18.30 Uhr/Sky) mit seiner Aufstellung. Der Belgier schont unter anderem Stürmerstar Harry Kane und Offensiv-Sensation Michael Olise - das Duo sitzt zunächst nur auf der Bank.

Im Vergleich zum Zweitrundensieg im DFB-Pokal beim 1. FC Köln (4:1) nimmt Kompany sieben Änderungen vor. Kapitän Manuel Neuer, der im Cup gesperrt war, kehrt zwischen die Pfosten für Jonas Urbig zurück.

Neben Jungstar Lennart Karl rotieren auch Min-Jae Kim, Raphael Guerreiro, Tom Bischof, Leon Goretzka und Nicolas Jackson ins Team. Nicht mehr in der Startformation stehen außerdem Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Aleksandar Pavlovic und Luís Diaz. Sie alle stehen ebenfalls als Einwechselspieler bereit.