Kurioser Schiri-Moment in der Bundesliga

Maximilian Lotz 09.11.2025 • 12:05 Uhr Dass Fans Spieler um Trikots bitten, ist fast schon zu einer Unsitte in Fußballstadien verkommen. Doch Schiedsrichter Patrick Ittrich kommt einem besonderen Wunsch gerne nach.

Es war eine Bitte der außergewöhnlichen Art - und die vielleicht höflichste Trikot-Bettelei überhaupt.

Denn während sonst häufig Spieler um die Herausgabe ihrer verschwitzten Arbeitskleidung angefleht werden, hatte es am Samstag ein Zuschauer in Sinsheim beim Spiel der TSG Hoffenheim gegen RB Leipzig (3:1) auf das Jersey von Schiedsrichter Patrick Ittrich abgesehen.

„Herr Ittrich, würden Sie mir bitte Ihr Trikot schenken?“, lautete die entsprechende Bitte auf einem Banner. Das habe er „so in der Form in der Tat noch nicht“ erlebt, sagte Ittrich bei Sky - erfüllte den Wunsch aber gerne. Zunächst signierte er das Pappschild, dann gab er dem Zuschauer sein gelbes Hemd.

Schiri Ittrich: „Tolles Gefühl für uns alle“

„Es kommt schon mal vor, dass es für Schiedsrichter Banner gibt. Das ist etwas außergewöhnlich Schönes für uns, weil wir als Schiedsrichter nicht erstgenannt, aber mitgenannt werden wollen. Wir gehören zum Spiel dazu und sind immer froh, wenn wir Support von den Fans bekommen“, sagte Ittrich.

Die Unterstützung wolle man an alle Schiedsrichter in ganz Deutschland weitergeben. „Es ist schön, dass das anerkannt wird und es ist einfach ein tolles Gefühl für uns alle“, ergänzte der 46 Jahre alte Unparteiische.