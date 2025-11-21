Fußball-Bundesligist RB Leipzig muss vor dem Heimspiel gegen Werder Bremen um Stürmer Romulo bangen.
Einsatz von RB-Stürmer fraglich
Den Brasilianer Romulo plagt vor dem Ligaspiel gegen Werder Bremen eine Reizung im Knie.
Romulo kam vor der Saison aus der Türkei
Wie Trainer Ole Werner mitteilte, habe der Brasilianer am Freitag wegen einer Reizung im Knie nur individuell trainiert.
RB-Verteidiger fällt aus
Ausfallen wird am Sonntag (15.30 Uhr im LIVETICKER) in jedem Fall Verteidiger El Chadaille Bitshiabu, der wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel mehrere Wochen fehlen wird.
Romulo war zur laufenden Saison vom türkischen Klub Göztepe nach Leipzig gewechselt und kam in den bisherigen zehn Ligaspielen auf vier Tore und drei Vorlagen.