Einsatz von RB-Stürmer fraglich

SID 21.11.2025 • 14:43 Uhr Den Brasilianer Romulo plagt vor dem Ligaspiel gegen Werder Bremen eine Reizung im Knie.

Fußball-Bundesligist RB Leipzig muss vor dem Heimspiel gegen Werder Bremen um Stürmer Romulo bangen.

Wie Trainer Ole Werner mitteilte, habe der Brasilianer am Freitag wegen einer Reizung im Knie nur individuell trainiert.

RB-Verteidiger fällt aus

Ausfallen wird am Sonntag (15.30 Uhr im LIVETICKER) in jedem Fall Verteidiger El Chadaille Bitshiabu, der wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel mehrere Wochen fehlen wird.