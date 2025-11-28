Mainz 05: Stadion-Übernahme rückt näher

SID 28.11.2025 • 18:06 Uhr Mitten in der sportlichen Krise vermeldet der 1. FSV Mainz 05 gute Nachrichten.

Der kriselnde Bundesligist FSV Mainz 05 ist dem Traum vom eigenen Stadion einen Schritt nähergekommen. Wie der Klub bekannt gab, hat der Mainzer Stadtrat am Mittwochabend einem neuen Pachtvertrag zugestimmt.

Dieser enthält eine „notariell beurkundete Kaufoption“, die dem Klub im Jahr 2036 die „Möglichkeit bietet, Eigentümer des Stadions zu werden“.

Seit der Eröffnung im Jahr 2011 spielen die Mainzer bereits in der Arena, die Finanzierung erfolgt über die Pachtzahlungen des Klubs. Der neue Vertrag regelt nun „rechtssicher und verbindlich“ die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die angestrebte finale Übertragung des Stadions an den Bundesligisten.

„Eine wirklich gute Nachricht für Mainz 05″

„Das ist eine wirklich gute Nachricht für Mainz 05 und für alle, die teilweise über Jahre an einer Lösung für einen rechtssicheren Eigentumsübergang gearbeitet haben“, sagte Stefan Hofmann, Vereins- und Vorstandsvorsitzender der Mainzer: „Wir werden das Stadion aus eigenen Mitteln bezahlt haben, die wir über sportliche Leistung und seriöses, nachhaltiges Wirtschaften erarbeitet haben.“

Für die Fans der 05er ist diese Nachricht ein Lichtblick in sportlich schwierigen Zeiten.