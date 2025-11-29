Mainz erstmal ohne Stammkeeper Zentner

SID 29.11.2025 • 18:50 Uhr Die Rheinhessen müssen inmitten der sportlichen Krise den Torhüter wechseln.

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 muss im Abstiegskampf vorerst auf Stammkeeper Robin Zentner verzichten. Wie die Rheinhessen am Samstagabend mitteilten, zog sich der 31-Jährige im Spiel der Conference League bei Universitatea Craiova eine Muskelverletzung im Adduktorenbereich des linken Oberschenkels zu.

Der Torhüter werde deshalb „in den nächsten Spielen nicht zur Verfügung stehen“, eine genauere Prognose gab der Verein nicht ab.