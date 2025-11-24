Medien: Heidel verlässt Mainzer Mitgliederversammlung

SID 24.11.2025 • 22:21 Uhr Christian Heidel verlässt wegen eines familiären Notfalls die Mitgliederversammlung. Später kehrt der Mainzer Sportvorstand zurück und spricht unter Tränen.

Sportvorstand Christian Heidel hat wegen eines familiären Notfalls zwischenzeitlich die Mitgliederversammlung des Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 verlassen. Das berichteten die Allgemeine Zeitung und die Bild-Zeitung am Montagabend.

Rund eine Stunde später kehrte der 62-Jährige dann auf die Veranstaltung zurück. „Meinem Vater geht es nicht so gut“, sagte Heidel zu Beginn seiner Rede unter Tränen.

Mainz 05: Heidel präsentiert positive Zahlen

Zuvor hatte der kriselnde Tabellenvorletzte der Bundesliga seinen Mitgliedern bereits positive Zahlen für die vergangene Saison präsentiert. Der Klub verzeichnete einen Umsatz von 141,7 Millionen Euro, was im Vergleich zu den 121,8 Millionen Euro aus dem Vorjahr einen deutlichen Anstieg bedeutete. Der Jahresüberschuss betrug 833.000 Euro.