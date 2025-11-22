Newsticker
Medizinischer Notfall in Köln

Beim Sieg von Eintracht Frankfurt in Köln kommt es zu einem schlimmen Unfall.
Aus dem Gästeblock stürzte ein Frankfurt-Fan
© IMAGO/Eibner
SID
Beim Sieg von Eintracht Frankfurt in Köln kommt es zu einem schlimmen Unfall.

Während der Begegnung in der Fußball-Bundesliga zwischen dem 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt (3:4) ist es zu einem medizinischen Zwischenfall im Oberrang des Gästeblocks gekommen. Das bestätigten beide Vereine im Anschluss an die Partie.

Die Person sei „mit dem Krankenwagen abtransportiert“ worden, über den Gesundheitszustand machten die Klubs zunächst keine näheren Angaben.

Bereits vor dem Spielende hatte der Kölner Stadionsprecher per Durchsage mitgeteilt, dass es einen medizinischen Notfall gebe. Zudem stellte der Anhang der Eintracht in der Schlussphase den Support ein.

Die SGE gewann dank der Treffer von Arthur Theate (39.), Mahmoud Dahoud (45.+6) und Jonathan Burkardt (60., 63.) in Köln. Für den Aufsteiger erzielten Jakub Kaminski (4.), Marius Bülter (83.) und Luca Waldschmidt (90.+4) die Treffer.

