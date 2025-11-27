Newsticker
Nach Stadtderby: 118.000 Euro Geldstrafe für den HSV

Nach dem FC St. Pauli muss auch der Hamburger SV Strafe zahlen.
Die HSV-Fans beim Spiel gegen den Stadtrivalen
© IMAGO/nordphoto GmbH/SID/Witke
SID
Einen Tag nach der Strafe gegen den FC St. Pauli ist auch der Fußball-Bundesligist Hamburger SV wegen unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) rechtskräftig mit einer Geldstrafe in Höhe von 118.000 Euro belegt worden. Das gab der DFB am Donnerstag bekannt. Bis zu 39.000 Euro der Summe kann der Klub für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden.

Vor und während des Bundesligaspiels gegen St. Pauli (0:2) am 29. August 2025 hatten HSV-Anhänger insgesamt 111 pyrotechnische Gegenstände gezündet und eine Rakete abgefeuert. Die Geldstrafe fließt mittelbar fußballnahen Stiftungen zu, da sich das Spendenvolumen des DFB traditionell im Schwerpunkt, aber nicht ausschließlich, an der Höhe der Ordnungsgelder orientiert.

Der Derbygegner aus St. Pauli war am Mittwoch zu einer noch höheren Strafe von 125.600 Euro verurteilt worden.

