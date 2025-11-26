Oberschenkel-OP: Wölfe vorerst ohne Wind

SID 26.11.2025 • 16:00 Uhr Der VfL Wolfsburg muss auf Jonas Wind verzichten. Der Däne hat sich bereits einer Operation unterzogen.

Bundesligist VfL Wolfsburg muss auf bis auf Weiteres ohne seinen dänischen Nationalspieler Jonas Wind auskommen. Nach Angaben des Klubs unterzog sich der 26 Jahre alte Stürmer wegen einer Oberschenkelverletzung am Mittwoch in München einer Operation.

Nähere Angaben zur Blessur machten die Niedersachsen ebenso wenig wie zur voraussichtlichen Dauer von Winds Ausfall.