Ouédraogo über WM-Nominierung: "Spiele einfach mein Spiel"

SID 24.11.2025 • 05:36 Uhr RB Leipzigs Toptalent will sich noch nicht allzu sehr mit der WM im kommenden Jahr beschäftigen.

Selbst nach seiner perfekten Woche schob Assan Ouédraogo die Gedanken an die WM 2026 weit weg. „Ich war jetzt das erste Mal dabei und durfte so ein bisschen reinschnuppern. Ich weiß natürlich auch, dass ich davor bei der U21 war. Ich denke nicht zu viel darüber nach. Ich spiele einfach mein Spiel. Und dann sieht man, was sich am Ende der Saison ergibt“, sagte RB Leipzigs Toptalent nach dem 2:0 (0:0) gegen Werder Bremen.

Beim Erfolg gegen die Hanseaten traf der Mittelfeldspieler am Sonntag in der 64. Minute zum 1:0, nachdem er am vergangenen Montag bereits bei seinem Debüt für die deutsche Nationalmannschaft gegen die Slowakei (6:0) in der WM-Qualifikation erfolgreich gewesen war - ebenfalls in Leipzig. „Es lief sehr gut. Ich kann mich da nicht beschweren. Zwei Spiele, zwei Siege: Es war auf jeden Fall eine Super-Woche“, sagte Ouédraogo.