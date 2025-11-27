St. Paulis Coach stichelt gegen Harry Kane

SID 27.11.2025 • 18:05 Uhr Alexander Blessin, Coach vom FC St. Pauli, stichelt gegen Bayern-Stürmer Harry Kane - und glaubt an die Chance der Hamburger.

Alexander Blessin lechzt mit dem Bundesligisten FC St. Pauli nach einem Erfolgserlebnis nach zuletzt acht Niederlagen in Folge.

Vor dem Duell bei Tabellenführer Bayern München hat der Trainer des „krassen Außenseiters“ seine Mannschaft zum Träumen aufgerufen - und sich zugleich über Bayern-Stürmer Harry Kane lustig gemacht.

Darauf angesprochen, wie seine Mannschaft Kane stoppen kann, sagte Blessin über den Engländer, der mit 14 Saisontoren nach elf Spieltagen fünf mehr als alle Hamburger zusammen erzielt hat: „Letztes Jahr hier am Millerntor hat er eine Torchance gehabt. Und die, die er hatte: Ich glaube, der Ball fliegt immer noch.“

Die Bayern hatten im November 2024 mit 1:0 in Hamburg gewonnen. Das entscheidende Tor erzielte Jamal Musiala. Kane ging leer aus.

„Wer sich als Kind vorgestellt hat, wo man irgendwann mal spielen will - da war Bayern sicher bei vielen der Gedanke“, sagte der 52-Jährige vor der Partie bei dem in der Liga bisher ungeschlagenen Meister aus München. „Wir müssen genießen“, setzte der Trainer des Tabellen-16. an, um umgehend hinterherzuschieben, dass sein Team natürlich auch werde leiden müssen.

Nach Bayerns erster Saisonniederlage beim FC Arsenal in der Champions League (1:3) und vor dem Pokalspiel bei Union Berlin in der kommenden Woche, hofft Blessin auf einen „gedanklich“ abgelenkten Meister aus München im Sandwichspiel gegen St. Pauli.