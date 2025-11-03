Pokal-Aus abgeschüttelt: Hoffenheim charakterstark

SID 03.11.2025 • 05:48 Uhr Die TSG gewinnt ein wildes Spiel in Wolfsburg und freut sich über ihren Kampfgeist.

Auf das Pokal-Aus folgte für die TSG Hoffenheim ein wildes Spiel in der Bundesliga, doch am Ende stand der Sieg beim VfL Wolfsburg - und eine wichtige Erkenntnis. „Wir gewinnen. Und das Positive ist: Obwohl wir nicht jede Minute hellwach und auf einem Toplevel waren, ist es uns gelungen, einen Rückstand wieder mal zu korrigieren“, sagte Trainer Christian Ilzer nach dem 3:2-Erfolg.

Zwei Treffer von Mohammed Amoura (14., 56.) hatten den Wolfsburgern nicht gereicht, denn Wouter Burger (31., 62.) und Grischa Prömel (50.) sorgten für den dritten Bundesliga-Sieg in Serie für die Sinsheimer. Die TSG, seit dem unglücklichen Aus auf St. Pauli nicht mehr im DFB-Pokal vertreten, steht in der Liga nun mit 16 Punkten auf Rang sechs.