Polanski bekommt den Job: Gladbach verkündet Trainer-Entscheidung!

SPORT1 18.11.2025 • 13:36 Uhr Jetzt ist es offiziell: Borussia Mönchengladbach legt sich auf einen neuen Cheftrainer fest.

Borussia Mönchengladbach hat Eugen Polanski offiziell zum Cheftrainer ernannt und mit einem neuen Vertrag ausgestattet. Der Ex-Profi unterschrieb bis 2028.

„Wir freuen uns sehr darüber, dass wir uns in offenen, konstruktiven und wertschätzenden Gesprächen mit Eugen einigen konnten“, sagte Borussias Head of Sports, Rouven Schröder.

Polanski habe „uns von Beginn an mit seinen inhaltlichen und charakterlichen Qualitäten überzeugt und wir sind sicher, dass wir mit ihm als Cheftrainer die positive Entwicklung der letzten Wochen fortsetzen können.“

Polanski ist Gladbacher durch und durch

Polanski ist seit Mitte September als Interimstrainer für die erste Mannschaft der Fohlen verantwortlich. In acht Spielen holte er im Schnitt 1,38 Punkte. Zuletzt erlebte das Team unter seiner Führung einen klaren Aufschwung, in der Bundesliga und im DFB-Pokal holte es drei Siege in Folge.

„Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, was mir diese Aufgabe bei meinem Heimatverein bedeutet“, sagte Polanski: „Cheftrainer bei Borussia zu sein, bereitet mir unheimlich Freude und erfüllt mich mit Stolz. Das Vertrauen der Verantwortlichen ist ein toller Ansporn und eine Bestätigung für die Arbeit des gesamten Teams.“

Polanski ist der Borussia seit vielen Jahren verbunden. Als Spieler durchlief er diverse Jugendmannschaften des Klubs, ehe er zum Profi wurde. Nach der Sportlerkarriere kehrte er 2019 zu seinem Klub zurück, wo er zunächst als Verbindungs- und Jugendtrainer arbeitete.